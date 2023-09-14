Обязательно посадите осенью этот неприхотливый многолетник: будет радовать ковром цветов до самых заморозков

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По словам экспертов, такое растение прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени на умеренно питательной почве. Также важным плюсом является то, что этот многолетник ведет себя неагрессивно к другим цветам. А также яснотка легко переживает зиму и первой просыпается на клумбе.

Еще один приятный бонус, что цветет она очень долго, может радовать бутонами до самых заморозков. Важно знать, что высаживать яснотку можно как ранней весной, так и поздней осенью, сообщает Vsaduidoma.com.