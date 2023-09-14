Обязательно посадите осенью этот неприхотливый многолетник: будет радовать ковром цветов до самых заморозков

Фото: Global Look Press

Дачникам рассказали, какое растение точно украсит участок.

Дачники порой осенью завершают все работы на участке. Однако можно сделать так, чтобы на следующий год вся дача благоухала. Для это можно посадить почвопокровное растение. Был найден самый неприхотливый многолетник —  яснотка пятнистая (или крапчатая). Она разрастается нежным ковром с необычными листьями и изящными розово-лиловыми соцветиями.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам экспертов, такое растение прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени на умеренно питательной почве. Также важным плюсом является то, что этот многолетник ведет себя неагрессивно к другим цветам. А также яснотка легко переживает зиму и первой просыпается на клумбе. 

Еще один приятный бонус, что цветет она очень долго, может радовать бутонами до самых заморозков. Важно знать, что высаживать яснотку можно как ранней весной, так и поздней осенью, сообщает Vsaduidoma.com.

Читайте также