Чем заменить губку для мытья посуды: бесплатная и безопасная альтернатива — есть в каждом доме

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Если посмотреть на использованную губку через линзу микроскопа, можно увидеть на ней больше бактерий, чем на ободке унитаза. К счастью, есть безопасная и абсолютно бесплатная альтернатива.

Речь идет о старом тюле. Этот материал обладает достаточной жесткостью, чтобы можно было без проблем оттереть загрязнения. При этом он отлично отстирывается и моментально сохнет. В общем, одни плюсы.

Инструкция простая. Возьмите ненужные занавески, нарежьте их на прямоугольные куски и используйте в паре с моющим средством. Попробуйте так сделать хотя бы один раз, и вам не захочется возвращаться к привычным губкам.

Источник: tut-news.ru