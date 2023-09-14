Чем заменить губку для мытья посуды: бесплатная и безопасная альтернатива — есть в каждом доме

Многие хозяйки уже давно отказались от использования поролоновых губок для мытья посуды. И дело вовсе не в экономии. Оказывается, на этих изделиях очень быстро скапливается грязь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Если посмотреть на использованную губку через линзу микроскопа, можно увидеть на ней больше бактерий, чем на ободке унитаза. К счастью, есть безопасная и абсолютно бесплатная альтернатива.
Речь идет о старом тюле. Этот материал обладает достаточной жесткостью, чтобы можно было без проблем оттереть загрязнения. При этом он отлично отстирывается и моментально сохнет. В общем, одни плюсы.
Инструкция простая. Возьмите ненужные занавески, нарежьте их на прямоугольные куски и используйте в паре с моющим средством. Попробуйте так сделать хотя бы один раз, и вам не захочется возвращаться к привычным губкам.
Источник: tut-news.ru