Синоптик предупредил, когда в Москве ожидается первый снег: Вильфанд сообщил о грядущих заморозках — готовьте шапки

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«Вообще, снег осенью в Москве – редкое явление. И пока предпосылок для осадков не наблюдается, по крайней мере в ближайшие недели. В принципе, средняя дата для снежного покрова приходится на конец ноября. К 20-ым числам может выпасть снег, но точные прогнозы делать еще рано», – пояснил Вильфанд, пишет NEWS.ru.

Однако он предупредил, что уже с 16 сентября в Москве прогнозируется значительно похолодает. Ночью ожидаются заморозки.