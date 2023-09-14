Скорый яблочный пирог по-итальянски: готовится просто — съедается весь, до последней крошки

Надоела классическая шарлотка, хочется чего-то нового? Нет проблем. Испеките пирог по итальянскому рецепту. Он получится в разы вкуснее французской выпечки. К тому же готовится проще и быстрее.

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Вам потребуется: 3 крупных яблока, половина одного лимона, 140 гр сахара, 3 куриных яйца, 200 гр муки, 2 ч ложки разрыхлителя, щепотка соли, 1 ч ложка ванилина и 120 мл оливкового масла.

Помойте и обсушите яблоки, снимите с них кожицу и удалите сердцевину с семечками. Нарежьте одну половину фруктов кубиками, а другую — ломтиками. Далее измельчите цедру лимона на мелкой терке и займитесь тестом.

Соедините в глубокой миске яйца и сахар. Взбейте получившуюся массу миксером: до появления плотной пены. Затем всыпьте сюда же ванильный экстракт и влейте масло. Взбивайте смесь еще 2-3 минуты, потом добавьте в тесто просеянную муку, разрыхлитель и соль. Энергично все перемешайте и приступайте к выпекания пирога.

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте противень маслом. Выложите на дно смесь из нарезанных кубиком яблок и цедры лимона. Залейте фрукты тестом и разместите поверх него оставшиеся яблоки. Выпекайте пирог до готовности около 35 минут.

Источник: издание belnovosti.by