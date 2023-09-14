Пенсию умножат на два: пожилых россиян обрадовали приятной прибавкой к выплатам

По словам специалиста, россияне, которые достигли 80 лет, а также инвалиды первой группы имеют право получить прибавку в виде удвоенной фиксированной выплаты базовой части пенсии.

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Также пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, могут рассчитывать на надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты, а вот жители крайнего севера — на надбавку в размере 50%.

А если на содержании пенсионера есть иждивенцы, несовершеннолетние дети, инвалиды или другие пенсионеры, то им может быть назначена доплата в размере более 2000 рублей, пишет URA.RU.