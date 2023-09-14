Все уже решено: пенсии в России повысят до 25 690 рублей — названа знаковая дата

Эксперт в пенсионной сфере Сергей Власов раскрыл, что несет в себе проект бюджета Социального фонда России, который запланирован на следующие три года.

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«В первую очередь запланирован рост страховых пенсий, их получает большинство пенсионеров в нашей стране: пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Пока индексация по-прежнему ожидается только для неработающих граждан, но все равно она охватит подавляющее большинство получателей таких пенсий», – пояснил он.

Власов также напомнил, что индексация пройдет в три этапа в 2024, 2025 и 2026 годах. Это приведет средний размер пенсии по стране к показателю в 25 690 рублей, сообщает PRIMPRESS.