Превращают в старуху: женщинам 40+ нужно отказаться от этих четырех осенних цветов в одежде

Так стилист подчеркнул, что ярко-синий только сильнее укажет на нездоровую бледность, а также круги под глазами. Кричащий оттенок электрик также порой делает акцент на выступающие вены на руках и ногах.

А вот апельсиновый цвет крайне коварный, так как на разных женщинах «работает» по-разному. На некоторых дамах ярко-оранжевый выделяет покраснения на коже, а на других кожа сразу выглядит желтее обычного.

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Алый цвет не любит несовершенства. Не должно быть никаких заломов на одежде и плохой посадки иначе яркий оттенок привлечет внимание ко всем недостаткам. По этой причине стилист рекомендует от ярких тонов отказаться.

Еще важно знать, что канареечный желтый не сочетается с натуральными оттенками кожи. Поэтому женщина, надевшая наряд в таком цвете, может выглядеть значительно старше своих лет, сообщает The Voice.