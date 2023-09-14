Превращают в старуху: женщинам 40+ нужно отказаться от этих четырех осенних цветов в одежде

Многие женщины стараются обновлять гардероб каждый сезон. Важно правильно выбрать цветовую гамму. Персональный стилист Роуз Холден рассказала, от каких оттенков одежды точно стоит отказаться женщинам после 40 лет. Она пояснила, что эти цвета подчеркивают все несовершенства и возрастные изменения кожи.
Так стилист подчеркнул, что ярко-синий только сильнее укажет на нездоровую бледность, а также круги под глазами. Кричащий оттенок электрик также порой делает акцент на выступающие вены на руках и ногах.
А вот апельсиновый цвет крайне коварный, так как на разных женщинах «работает» по-разному. На некоторых дамах ярко-оранжевый выделяет покраснения на коже, а на других кожа сразу выглядит желтее обычного.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алый цвет не любит несовершенства. Не должно быть никаких заломов на одежде и плохой посадки иначе яркий оттенок привлечет внимание ко всем недостаткам. По этой причине стилист рекомендует от ярких тонов отказаться.
Еще важно знать, что канареечный желтый не сочетается с натуральными оттенками кожи. Поэтому женщина, надевшая наряд в таком цвете, может выглядеть значительно старше своих лет, сообщает The Voice.