Как избавиться от плесени в цветочных горшках: копеечный метод, который всегда работает

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Что делать? От плесени можно избавиться в два счета с помощью препарата «Фундазол». Для этого необходимо снять пораженный слой почвы и обработать грунт аптечным препаратом. После этой процедуры проблема исчезнет.

Если у вас нет под рукой этого препарата, можно обойтись водным раствором марганцовки. Инструкция такая же, как и в первом случае: сначала удалите верхний слой земли, а затем полейте растение приготовленным средством.

Помните: эти методы помогут только на начальной стадии. Поэтому внимательно следите за состоянием своих зеленых питомцев, чтобы не упустить момент.

Источник: novochag.ru