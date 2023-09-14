Почему унитаз моем только уксусом: ничто так не удаляет эти наслоения — словно «слизывает»

Унитаз. Фото: соцсети

Дешевое средство справляется отлично даже с самыми сложными пятнами.

.Пятна любого характера на унитазе, включая мочевой камень и известковый налет, легко смывает обычный столовый уксус.

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Просто поливайте уксусом унитаз и промывайте ершиком. А если пятна и наслоения сильные, промокните бумажные салфетки в уксусе и разместите на стенках унитаза, которые нужно отмыть на несколько часов.

Далее салфетки уберите, почистите поверхность ершиком. Никаких пятен вы не увидите после этого.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»

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