Почему унитаз моем только уксусом: ничто так не удаляет эти наслоения — словно «слизывает»

.Пятна любого характера на унитазе, включая мочевой камень и известковый налет, легко смывает обычный столовый уксус.
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Просто поливайте уксусом унитаз и промывайте ершиком. А если пятна и наслоения сильные, промокните бумажные салфетки в уксусе и разместите на стенках унитаза, которые нужно отмыть на несколько часов.
Далее салфетки уберите, почистите поверхность ершиком. Никаких пятен вы не увидите после этого.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»