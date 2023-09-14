Погода будет потрясающая: синоптик Вильфанд раскрыл сроки прихода золотой осени в Россию

Эксперт напомнил, что красота золотой осени зависит от ряда факторов: теплая ли погода в начале сентября и предшествующие месяцы, какая облачность, ветер и насколько много влаги в почве. По словам синоптика, влаги в этом году выпало достаточно. Также теплая погода в сентябре создает отличные условия для красочной осени. Также Вильфанд добавил, что листопад в Москве в этом году может начаться немного позже обычного.

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