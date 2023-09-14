Погода будет потрясающая: синоптик Вильфанд раскрыл сроки прихода золотой осени в Россию

В России погода часто бывает переменчивая. Примечательно, что лето было теплое, но не без ливней. Осень порадовала жителей Москвы солнечной погодой и аномальным теплом. Однако в других частях страны в скором времени прогнозируют жуткие ливни. Теперь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда наступит золотая осень в столице.
Эксперт напомнил, что красота золотой осени зависит от ряда факторов: теплая ли погода в начале сентября и предшествующие месяцы, какая облачность, ветер и насколько много влаги в почве. По словам синоптика, влаги в этом году выпало достаточно. Также теплая погода в сентябре создает отличные условия для красочной осени. Также Вильфанд добавил, что листопад в Москве в этом году может начаться немного позже обычного.
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«В Подмосковье очень много березы и клена. Обычно они начинают опадать в середине сентября. Затем, если вторая половина месяца теплая, то листопад длится долго, даже во второй половине октября. Краски долго играют. Если наступают заморозки, то деревья быстро оголяются», – пояснил синоптик, пишет ТАСС.