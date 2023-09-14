Лучшее удобрение для озимого чеснока: вносим осенью в день посадки — луковицы растут сочные и крупные

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Грядку под посадку овоща нужно подготовить заранее. Она должна располагаться в сухом солнечном месте. Идеально подойдут участки, на которых до этого росли огурцы, кабачки и бобовые культуры. А вот лук является нежелательным предшественником.

При перекопке грунта его необходимо обогатить компостом или перегноем. Кроме того, в день посадки следует внести еще одно удобрение. Речь идет о древесной золе. Эта бесплатная подкормка оказывает волшебное действие на чеснок. В ней есть все необходимые элементы для роста и развития культуры.

Достаточно взять всего 200 граммов подкормки на 1 м² грядки, чтобы в будущем году собрать отменный урожай.

Источник: издание belnovosti.by