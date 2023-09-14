Курс доллара после 15 сентября сможет удивить еще больше: раскрываем эти «веселые» цифры

Курс доллара на последних торгах Мосбмиржи снизился до 96,04 рубля. Эксперты считают, что доллары США стали сдавать свои позиции из-за ожидания роста продаж валюты Центробанком РФ в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния.

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Также укреплению рубля способствовали позитивные новости о бюджете России, которые поступили со Всероссийского экономического форума.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что доллар может потерять свои позиции к 15 сентября еще сильнее — вплоть 92 рублей.

Он полагает, что стабилизация рубля сейчас происходит естественным образом, без специального влияния со стороны властей.

Источник: 1prime.ru