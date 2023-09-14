Никогда вещи не были такими белыми: не кипятим, не вымачиваем в «Белизне», просто в машинку кидаем

Не стоит отказывать себе в удовольствии носить белые рубашки, футболки и носочки. Потом вам не придется долго отбеливать вещи в хлоре или кипятить, как это делали наши мамы.

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Сейчас в продаже имеются роскошные порошковые кислородные отбеливатели, которые сделают всю работу за вас.

Поставьте стирку на самые высокие температуры, это 90-95 градусов. Насыпьте порошок в отсек для него, а кислородный отбеливатель (несколько столовых ложек, читайте в инструкции к нему) бросьте прямо на вещи.

На выходе вы будете поражены результаты, вещи станут кристально белыми!

Источник: дзен-канал «Женская территория»