Только так очищаем унитаз: бросаем соду, видим мощное шипение — смотрим, как рыжина стекает

Для устранения ржавчины и мочевого камня в унитазе хорошо подходит смесь из уксуса и соды. Эти вещества создают пену, которая мощно отрывает от стенок минеральные наслоения.

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Отмеряем в кастрюльку стакан столового уксуса, ставим на плиту и ждем закипания. Как только это произойдет, снимаем и моментально бросаем столовую ложку пищевой соды.

Этот пенящийся состав распределяем по грязным стенкам унитаза и наблюдаем за чудом очищения. Лучше оставить раствор на поверхности чаши унитаза на несколько часов, далее обработать ершиком и смыть.

Источник: дзен-канал «Ms.Чистота»