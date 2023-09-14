Почему опадает завязь огурцов — как этого избежать: дачники сами вредят, а потом жалуются

Семена огурцов в почве могут достаточно быстро проклюнуться и дать ростки. Далее растение будут развиваться и цвести до первых завязей. А потом что-то идет не так: огурцы сбрасывают завязи, не дав им сформироваться в полноценный плод. Распространенные ошибки дачников узнала агроном Анастасия Коврижных.

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В первую очередь, сами дачники должны определиться с тем, какой сорт огурцов они хотят посадить на огороде. Иначе потом им придется впустую ждать урожай. Огурцы у них так и не вырастут.

Некоторые сорта огурцов нуждаются в перекрестном опылении. В этом случае дачникам придется позаботиться о том, чтобы на участке были те самые насекомые — к примеру, пчелы.

Для того рядом с огуречными грядками нужно посадить медоносные растения, такие как: фасоль, горох, клевер, мята и лаванда.

По материалам belnovosti.by