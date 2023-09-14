Как зимой хранить морковь в ящике: раньше быстро увядала, морщилась — посыпьте ее опилками

Хранить морковь зимой сложнее, чем остальные овощи. И все дело в том, что этот корнеплод требует прохлады и высокой влажности воздуха. То есть хранить морковку лучше всего в погребе, а если его нет, то обустроить мини-кладовку. Часть урожая можно положить в холодильник. Однако, скорее всего, морковь станет увядать, морщиться и гнить.

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И все потому, что этот корнеплод слабо защищен от испарения влаги. После уборки на огороде морковь склонна к прорастанию. Но есть надежный способ уберечь собранный урожай.

Хранить морковь нужно в песке или в опилках. Для этого урожай корнеплода нужно сложить слоями в ящик. Каждый слой советуют посыпать песком или опилками (подойдут хвойные или лиственных деревьев. – Прим. ред.). Опилки, как и песок, предварительно смачивают водой, но не слишком обильно. Они должны оставаться рассыпчатыми.

По материалам kp.ru