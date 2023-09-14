Спасаем сохнущую герань «методом один литр воды»: моментально оживает, цветет шапками

Сохнущую, чахнущую, желтеющую и покрывающуюся пятнами герань можно быстро реанимировать.

Часто помогает недорогое средство из специализированного магазина для садоводов — монокалий фосфат. Из него надо сделать раствор и пролить им герань.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Один грамм монокалия фосфата вводим в один литр отстоянной воды. Размешиваем до полного растворения.

Поливаем составом цветы, предварительно увлажнив землю.

Герань тут же станет зеленой, укрепится ее корневая система, цветение станет бурным и ярким.

Источник: Telegram-канал «Цветочница»