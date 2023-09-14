Пара капель аптечного средства в дешевый порошок — вещи идеально отстираны: трюк хозяек

Чтобы усилить щелочной порошок, всегда добавляйте к нему нашатырный спирт. Он способен улучшить качество любого средства для стирки, даже самого дешевого и простого.

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Отмерьте 30-40 миллилитров нашатырного спирта, а затем залейте его в барабан стиральной машины.

Далее добавьте в отсек недорогой порошок и запустите стирку в необходимом для ваших вещей режиме.

Вещи станут не только чище, но и ярче, поскольку у аммиака есть эта интересная функция.

Источник: дзен-канал «Деревня Хорошидово»