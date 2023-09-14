1 ложка на ведро воды и почва стала плодородной, здоровой - разводим строго осенью

Осенью надо обрабатывать землю для того, чтобы почва стала плодородной, здоровой и пригодной для весенних посадок. Подойдет для этого чудо подкормка.

Возьмите один литр кефира и вылейте его в емкость. В отдельный стакан наберите треть воды и добавьте одну столовую ложку корицы. Эта приправа, кстати, быстро отпугивает вредителей на участке.

В стакан к корице отправляем одну столовую ложку куркумы. Полученную смесь выливаем в кефир и тщательно перемешиваем.

Корица и куркума растворяются в кефире не сразу, поэтому надо будет подождать какое-то время.

Далее набирайте ведро воды и отправляйте в него одну столовую ложку нашего раствора. Удобрением поливайте почву - результат будет ошеломляющий.

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