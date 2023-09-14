Не поверили глазам, когда увидели этот идеально чистый унитаз: «метод одной бутылки» реально работает

Этот метод очищения унитаза достоин внимания. Не поленитесь один раз собрать «бутылку чистоты», и она долгое время будет отмывать ваш санфаянс вместо вас.

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Найдите любую пластмассовую бутылочку из-под напитка, которая бы смогла разместиться полностью в сливном бачке. Налейте в нее дезинфицирующее средство, которое подходит для сантехники, смешайте с моющим средством для посуды.

Сделайте несколько проколов шилом или ножом у крышечки. И положите в бачок.

Теперь каждый раз при сливе воды, вещество будет вымываться в чашу унитаза, очищая его и освежая, а вам нужно лишь будет иногда проходиться внутри ершиком!

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».