Теперь всегда так стираем: кухонные полотенца идеально чистые и пахнут свежестью — французский метод

Кухонные полотенца быстро приходят в негодность. А все из-за того, что эти текстильные изделия постоянно контактируют с разными продуктами. На тканях появляются жирные пятна, и запах полотенец тоже оставляет желать лучшего.

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Чтобы привести изделия в порядок, многие используют агрессивную бытовую химию. Которая заметно увеличивает скорость износа тканей и, к слову, больно бьет по семейному бюджету. Но есть и другой, более щадящий и дешевый способ.

Этим методом поделились французские хозяйки. Чтобы вернуть полотенцам первозданный вид, нужно замочить их в специальном составе. Рецепт простой. Размешайте в чистой воде несколько кристалликов марганцовки. Затем обработайте полотенца хозяйственным мылом и погрузите их в розовый раствор.

Подождите 3–4 часа. Прополощите изделия в чистой воде и постирайте привычным для вас способом. Вы придете в неописуемый восторг: кухонные полотенца станут идеально чистыми и будут пахнуть свежестью.

Источник: tut-news.ru