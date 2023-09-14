Как осенью подготовить грядки под огурцы: летом урожай ждем фантастический!

Хорошо напитанная почва на грядке осенью — это гарантия хорошего урожая огурцов следующим летом. За зиму грунт хорошо перегниет и превратится в волшебную питательную среду для саженцев.

Они быстро и легко примутся, разовьют корневую систему, окрепнут и дадут скорые плоды в большом количестве.

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Осенью хорошо внести в огурцовую грядку на 1 квадратный метр 10–12 килограммов свежего навоза или не до конца перепревшего компоста.

Чтобы ускорить процесс компостирования, можно хорошенько пролить эту грядку азотными удобрениями. Например, взять 2–3 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».