Если образовался засор, а тросика нет: просто высыпаем соль в слив — ждем

Мало кто знает, но соль неплохо справляется с засорами. Если в вашей раковине соберется вода, не спешите паниковать и вызывать сантехника.

С этой бытовой неприятностью вполне можно справиться самостоятельно и совсем недорого при помощи поваренной соли.

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Засыпьте в слив около стакана соли, немного подождите и залейте ее кипятком. Соль прекрасно справится с отложениями жира, из-за которых чаще всего и забиваются трубы.

Вдобавок она избавит канализацию от неприятных запахов и продезинфицирует ее.

Источник: дзен-канал Technotion.