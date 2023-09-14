Готовим быстрые котлеты из кабачков: достойная альтернатива мясному блюду — сочные и хрустящие

Соседка угостила молодыми кабачками, а вы не знаете, что с ними делать? Не переживайте: выбрасывать не придется! Ведь из этих великолепных овощей можно приготовить невероятно вкусные котлеты. Процесс займет не белее 30 минут. Блюдо получится не хуже мясного.

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Вам понадобится: 1 кабачок, 1 яйцо, 8 ст. ложек пшеничной муки, 20 мл растительного масла, небольшой пучок зелени, соль и специи по вкусу.

Для начала очистите кабачок от кожуры и семечек. Затем измельчите овощ на крупной терке. Посолите, помните руками и оставьте на четверть часа.

По прошествии времени отожмите кабачковую массу от лишней жидкости, добавьте в нее специи и куриное яйцо. Постепенно введите в фарш муку и рубленную зелень. Хорошенько все перемешайте и приступайте к формированию котлет.

Обжарьте овощные шайбочки с обеих сторон до появления аппетитной корочки. Выложите их на бумажное полотенце, подождите 2–3 минуты и подавайте к столу.

Источник: 1000.menu