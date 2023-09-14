Как правильно хранить чеснок после уборки, пролежит всю зиму: первое — нужно просушить

Как нужно хранить чеснок дома, чтобы он пролежал всю зиму. Если он был куплен на рынке или в магазине, чеснок нужно сразу же убрать на хранение. Этот продукт уже продается просушенным и обрезанным. Поэтому никакой дополнительной подготовки он не требует.

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Если же чеснок был собран с огорода, то его нужно сразу же просушить. Выкопанные овощи опытные дачники советуют оставить на земле на несколько часов. Так чеснок успеет слегка подсохнуть. Далее можно связать вместе несколько головок и подвесить в тени как минимум дней на 15. Иногда этот процесс может занять и до месяца. Помните, что помещение должно быть сухим и проветриваемым. За это время чеснок хорошенько просохнет: стебель отдаст всю влагу, а шелуха станет легко отходить.

Следующим этапом станет подрезание стеблей: оставляем 8 см и корешки, счищаем верхнюю шелуху. Далее раскладываем чеснок так, чтобы был доступ к воздуху, оставляем на 2 дня.

Хранить чеснок можно всю зиму, для этого подойдет сухое затемненное место, не слишком жаркое и не слишком холодное. Идеально в домашних условиях хранить чеснок при комнатной температуре.

По материалам lifehacker.ru