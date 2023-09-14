Стакан выливаем сразу на вещи — запускаем стирку: потрясающий метод, белье чистейшее

Перед включением машинки-автомата попробуйте вылить стакан столового уксуса 9%-го прямо на вещи. Порошка насыпьте в специальный отсек столько, сколько требуется.

Когда стирка закончится и вы откроете барабан, внутри вас будет ждать сюрприз в виде идеально простиранных вещей.

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Вещи заметно посвежеют и станут нежными, как после кондиционера. Чистота будет поразительной, даже старые пятна уйдут.

Уксус великолепно готовит вещи к стирке, размягчая загрязнения, удаляя пятна. Он выполняет функцию кондиционера и усилителя стирального порошка.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».