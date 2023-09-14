Как помыть окна осенью, чтобы стекла были чистыми до середины весны: используем особый состав — рецепт

Мытье окон никак нельзя назвать приятным занятием. Хуже только чистка унитаза. Поэтому большинство хозяек мечтает найти средство, которое поможет стеклам оставаться чистыми как можно дольше.

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Если вы тоже находитесь в поиске волшебного способа, можете выдохнуть, ведь он перед вами. Об этом мало кто догадывается, но защитный состав можно приготовить своими руками. Для этого вам потребуется смешать 40 мл воды с 3 каплями нашатырного спирта и добавить в получившуюся жидкость 100 мл глицерина.

Инструкция простая. Сначала окна нужно вымыть обычным способом и вытереть насухо. Затем необходимо распылить на стекло грязеотталкивающее средство и отполировать поверхность. Эффект от проделанной работы превзойдет все ваши ожидания: окна будут сиять чистотой минимум до середины весны.

Источник: издание belnovosti.by.