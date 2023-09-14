Много лет тратили деньги впустую: теперь чистим ванну этим дешевым порошком — эффект потрясающий

Обязательно попробуйте почистить ванну простым стиральным порошком для белого белья.
Он содержит отбеливатель в своем составе, а поэтому отлично выводит любые пятна и наслоения с поверхностей.
Вы будете потрясены, что много лет тратили деньги впустую на дорогую химию, когда можно было очищать ванну так просто, быстро и дешево.
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Порошок лучше чуть развести кипятком и нанести его в виде кашицы на стенки ванны.
Далее оставить состав на пять минут на поверхности, потом промыть губкой или щеткой.
Ваша ванна будет в идеальном состоянии! И даже налета ржавчины или извести не остается.
Источник: дзен-канал «Честный автор».