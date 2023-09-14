Много лет тратили деньги впустую: теперь чистим ванну этим дешевым порошком — эффект потрясающий

Обязательно попробуйте почистить ванну простым стиральным порошком для белого белья.

Он содержит отбеливатель в своем составе, а поэтому отлично выводит любые пятна и наслоения с поверхностей.

Вы будете потрясены, что много лет тратили деньги впустую на дорогую химию, когда можно было очищать ванну так просто, быстро и дешево.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Порошок лучше чуть развести кипятком и нанести его в виде кашицы на стенки ванны.

Далее оставить состав на пять минут на поверхности, потом промыть губкой или щеткой.

Ваша ванна будет в идеальном состоянии! И даже налета ржавчины или извести не остается.

Источник: дзен-канал «Честный автор».