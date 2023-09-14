Элитная «вкуснятина» для яблони и вишни в сентябре — летом снимаем три урожая: учтите, знают всего 6%

Чем подкормить яблоню и вишню в сентябре, чтобы летом снять три урожая — эта элитная «вкуснятина» станет отличной подкормкой для плодовых. Будут цвести обильно по весне и плодоносить как молоденькие деревца.

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Перед тем, как внести удобрение под яблоню, нужно ее обильно полить. Так питательные вещества лучше усвоятся. Для подпитки под каждую яблоню берем по горсти золы и тридцать граммов суперфосфата. Эту смесь вводим в почву исключительно в приствольный круг.

Удобрение для вишни готовится еще быстрее. Берем ведро воды и добавляем 2 ст.л. сульфата калия, а также 3 ст.л. суперфосфата. На каждое деревце потребуется по ведру этой смеси.

По материалам belnovosti.by