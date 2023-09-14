Усилили эффект дешевого стирального порошка в пять раз — кинули прямо в барабан средство

Фото: Global Look Press

Отстиралось на быстром режиме.

Стиральный порошок не всегда может с первого раза отстирать сильно загрязненные вещи. Поэтому на помощь в данный момент придет специальное средство, которое продается во всех магазинах.

Речь идет о соде. Она усиливает эффект стирального порошка в пять раз! Главное, добавить ее побольше.

Загрузите порошок в специальный отсек стиральной машинки перед стиркой, а пять ложек соды засыпьте прямо в барабан.

Поставьте на быструю стирку. После ее окончания вы увидите, что вещи отстирались. Даже самые грязные.

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