Усилили эффект дешевого стирального порошка в пять раз — кинули прямо в барабан средство

Речь идет о соде. Она усиливает эффект стирального порошка в пять раз! Главное, добавить ее побольше.

Загрузите порошок в специальный отсек стиральной машинки перед стиркой, а пять ложек соды засыпьте прямо в барабан.

Поставьте на быструю стирку. После ее окончания вы увидите, что вещи отстирались. Даже самые грязные.

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