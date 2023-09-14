Женщина, я не танцую: где отдохнуть на осенних каникулах - «горящие» путевки, все включено

Оглянуться не успеете, как наступят осенние каникулы. И пора уже выбирать путевки и направления, где провести выходные вместе с семьей.

Туроператоры подсказывают, что самыми дешевыми направлениями останутся Турция и Египет. Туда уже сейчас продается много «горящих» путевок по системе «все включено».

Семья из трех человек, например, сможет отдохнуть в этих странах в среднем от 100 тысяч рублей. В стоимость входит перелет, проживание и питание.

Отдых по России тоже будет актуальным - Кавказские минеральные воды или Сочи. В эти направления отдых обойдется от 70 тысяч рублей на семью из трех человек.

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