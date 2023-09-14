Метод «четыре ложки соды» сработал безоговорочно: весь нагар со сковородок слез за 15 минут

Если ваши сковороды подгорели или покрылись липким слоем, обязательно испытайте этот метод очищения.

Под воздействием веществ данного способа, все наслоения с посуды легко удаляются, выбиваясь образующейся пеной, в итоге вы увидите посуду такой, какой давно ее не наблюдали, — чистейшей и сверкающей.

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Берем пять столовых ложек пищевой соды, кладем в мисочку. Далее отмеряем четверть стакана колы, вливаем в соду и быстро размешиваем.

Далее наносим эту кашицу на посуду и оставляем на четверть часа для воздействия.

Потом промываем жесткой стороной губки или металлической мочалкой для посуды. Смываем чистой водой.

Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины».