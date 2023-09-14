Что делать, если у картофеля гниют листья: сначала поливали без меры, а теперь плачем, итог — фитофтороз

Как правильно ухаживать за картофельными грядками, чтобы избежать процесса бурения и подгнивания листьев. Обычно сами дачники переливают посадки, вредя тем самым картошке — а потом жалуются, что весь урожай погублен из-за фитофтороза. Дельными советами на этот счет поделилась агроном Анастасия Коврижных.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Если картофельные листья начинают буреть и загнивать, это в первую очередь говорит о том, что появился грибок. А вот основные причины этому:

Погодные условия (дождливый июнь, холодный июль).

Несоблюдение мер в поливе, как итог — фитофтороз.

Загущенность ботвы — итог рост грибка.

На распространение грибковых заболеваний влияет использование зараженного посадочного материала.

Спасти урожай картофеля можно, если обработать участок оксихлоридом меди (в растворе).

По материалам belnovosti.by