Прогнали кротов самым добрым способом — грызуны все поняли с первого раза, больше не роют участок

Кроты — милые грызуны, но иногда они могут так сильно перекопать садовый участок, что будет уже не до нежностей.

От вредителей, конечно, надо избавляться, пока они не повредили корневую систему растений. Но делать это стоит добрыми методами, без уничтожения.

Кроты не переносят запах черной фасоли и бобовых. А это значит, что на огороде надо посадить эти растения на расстоянии в 10 см.

Кроме того, намочите несколько тряпок в керосине и положите их рядом с норками кротов. Грызунов как ветром сдует тут же.

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