Любимое удобрение роз — вносим до 20 сентября: пышно цветет весь октябрь, дает тугие бутоны

Садовая роза на даче может цвести весь октябрь, давая тугие бутоны. Для этого нужно подкормить ее любимым удобрением. Тогда цветы простоят до самых заморозков, радуя пышным цветением. Детально об этом рассказала агроном Анастасия Коврижных.

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Для приготовления лечебного эликсира нужно нагреть около 2 литров воды. В эту жидкость вводим 2 ст.л. суперфосфата. Оставляем настаиваться около суток. Затем добавляем 1 ст.л. уксуса и 2 ст.л. сульфата калия. Это удобрение преобразит даже вялые розы. Под каждый куст льем около 3 литров удобрения. Розы будут пышно цвести весь октябрь.

По материалам belnovosti.by