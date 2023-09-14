Герань будет пышно цвести до Нового года без остановки: лучший стимулятор роста — поливаем в сентябре

Фото: Global Look Press

Также сокращаем полив.

Герани будут цвести вплоть до Нового года, если за ними правильно ухаживать. В первую очередь сократите полив растений.

Если летом нужно было поливать цветы один раз в три дня, то в сентябре сократите до одного раза в неделю.

И, конечно, не обойтись без стимулятора роста. Осенью лучшим средством является сернокислый магний. Разведите 10 миллиграмм удобрения в трех литрах воды. И полейте герань под корень.

Пышные шапки цветов вам будут обеспечены.

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