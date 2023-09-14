Сколько будет стоить доллар в октябре 2023 года — котировки разворачиваются, жизнь наладится

Доллар начал заметно снижаться в цене на Московской бирже. К четвергу, 14 сентября, «американец» упал ниже 95 рублей. Конечно, это еще много, но уже видно, что котировки сбавляют обороты.
Экономические аналитики уверены, что в ближайшее время доллар будет дешеветь. И к октябрю 2023 года цифры могут упасть даже до 85 рублей.
Главная причина — ЦБ будет сдерживать курс, продавая валюту. Также высокие цены на нефть сыграют свое дело, плюс скоро наступит отопительный период в мире.
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