Сколько будет стоить доллар в октябре 2023 года — котировки разворачиваются, жизнь наладится

Фото: Global Look Press

Только реальные цифры.

Доллар начал заметно снижаться в цене на Московской бирже. К четвергу, 14 сентября, «американец» упал ниже 95 рублей. Конечно, это еще много, но уже видно, что котировки сбавляют обороты.

Экономические аналитики уверены, что в ближайшее время доллар будет дешеветь. И к октябрю 2023 года цифры могут упасть даже до 85 рублей.

Главная причина — ЦБ будет сдерживать курс, продавая валюту. Также высокие цены на нефть сыграют свое дело, плюс скоро наступит отопительный период в мире.

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