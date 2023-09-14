Утром не узнаете «трон»: как очистить унитаз до блеска без усилий — метод для особо занятых и ленивых

Унитаз надо мыть хотя бы один раз в неделю. На его ободке скапливается очень много микробов и рано или поздно это может стать опасно для здоровья.
В магазинах продается много чистящих средств. И в последнее время товары заметно подорожали. Поэтому попробуйте беспроигрышный метод, которым пользовались в 90-е годы.
Смешайте соду с солью в пропорции 1:1. Засыпьте в унитаз на ночь и идите спать. Утром тщательно смойте и потрите стенки унитаза ершиком.
Желтые пятна, мочевой камень — все слезет. Унитаз будет чистым.
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