Утром не узнаете «трон»: как очистить унитаз до блеска без усилий — метод для особо занятых и ленивых

Унитаз надо мыть хотя бы один раз в неделю. На его ободке скапливается очень много микробов и рано или поздно это может стать опасно для здоровья.

В магазинах продается много чистящих средств. И в последнее время товары заметно подорожали. Поэтому попробуйте беспроигрышный метод, которым пользовались в 90-е годы.