Утром не узнаете «трон»: как очистить унитаз до блеска без усилий — метод для особо занятых и ленивых

Фото: Global Look Press

Это беспроигрышный метод.

Унитаз надо мыть хотя бы один раз в неделю. На его ободке скапливается очень много микробов и рано или поздно это может стать опасно для здоровья.

В магазинах продается много чистящих средств. И в последнее время товары заметно подорожали. Поэтому попробуйте беспроигрышный метод, которым пользовались в 90-е годы.

Смешайте соду с солью в пропорции 1:1. Засыпьте в унитаз на ночь и идите спать. Утром тщательно смойте и потрите стенки унитаза ершиком.

Желтые пятна, мочевой камень — все слезет. Унитаз будет чистым.

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