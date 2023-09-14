Метод очищения унитаза «две капли йода» — это счастье домохозяйки: все само смывается темной водой

Известковый налет и мочевой камень могут поселиться на унитазе практически навечно.

Даже самые мощные химические специальные средства порой не могут их вымыть полностью с поверхности санфаянса.

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Однако методу «2 капли йода» подвластны даже самые тяжелые минеральные наслоения. Фактически этот состав сделает всю работу за вас, вам нужно лишь немного помочь раствору.