Метод очищения унитаза «две капли йода» — это счастье домохозяйки: все само смывается темной водой

Известковый налет и мочевой камень могут поселиться на унитазе практически навечно.
Даже самые мощные химические специальные средства порой не могут их вымыть полностью с поверхности санфаянса.
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Однако методу «2 капли йода» подвластны даже самые тяжелые минеральные наслоения. Фактически этот состав сделает всю работу за вас, вам нужно лишь немного помочь раствору.
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Отмеряем 2 капли йода в 1 стакан столового уксуса. Поливаем этим раствором загрязненную поверхность унитаза. Прикрываем крышку и оставляем на несколько часов, лучше на ночь.
Утром промываем унитаз ершиком, наслоения пропадут будто по мановению волшебной палочки!
Источник: дзен-канал technotion