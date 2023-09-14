Какое средство действительно отмывает старый нагар со сковородок и кастрюль - стоит 20 рублей

Не спешите выбрасывать старые сковородки и кастрюли, нагар с которых уже давно не отмывается чистящими средствами. Попробуйте проделать трюк с перекисью водорода. Скорее всего, у вас все получится.
Купите в аптеке перекись, стоит она там от 20 рублей. Разведите в одном литре воды две столовые ложки средства и добавьте две ложки моющего средства.
Окуните в раствор грязную посуду и оставьте на несколько часов. Займитесь пока другими делами. Затем выньте и сполосните под проточной водой из-под крана. Вы увидите, как нагар в минуту сползет с посуды - все засияет чистотой.
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