Какое средство действительно отмывает старый нагар со сковородок и кастрюль - стоит 20 рублей

Не спешите выбрасывать старые сковородки и кастрюли, нагар с которых уже давно не отмывается чистящими средствами. Попробуйте проделать трюк с перекисью водорода. Скорее всего, у вас все получится.

Купите в аптеке перекись, стоит она там от 20 рублей. Разведите в одном литре воды две столовые ложки средства и добавьте две ложки моющего средства.