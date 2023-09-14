Какую тушенку в Роскачестве признали самой лучшей: нет «крысиных хвостиков», красителей

Тушенку часто опасно покупать в магазине, так как некоторые производители могут положить туда не то, что надо. Например, бывает, что в состав добавляют антибиотики, красители и мясо других животных, которые не указаны на упаковке. В народе это называют «крысиными хвостиками».

Специалисты Роскачества проверили состав тушенок и назвали три лучшие марки. Это «Барс», «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и «Атрус».

В продукциях этих брендов выдержаны нормы ГОСТа. Этот товар безопасно употреблять в пищу.

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