Метод стирки «три ложки» — лучшее, что пробовали хозяйки: за 15 минут вещи доводятся до идеала

Обязательно попробуйте метод стирки «три ложки», вы удивитесь, какими могут быть ваши вещи.
Даже после ряда стирок они будут оставаться такими, будто вы их только что купили.
Они будут великолепно простиранными, при этом не потеряют своего цвета или белизны.
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Отмеряем 2 столовые ложки с горкой соли, 1 столовую ложку разрыхлителя теста. Бросаем в теплую воду в тазу, растворяем.
Опускаем в этот состав вещи на два часа. Далее простирываем на руках тут же или закладываем в стиралку.
В барабан машинки рекомендуется также бросить несколько ложек соли для большего эффекта.
Вещи на выходе станут чистейшими, мягкими, словно вы использовали спецсредства для выведения пятен и кондиционер.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».