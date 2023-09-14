Этот метод стирки белых вещей в пакете — просто восторг: бросаем прямо в машинку

Если стирки в вашем доме накопилось немного, и вы не хотите разделять ее на несколько процессов с цветным и белым бельем, запустите машинку со всеми вещами сразу!
Сделать это можно при помощи полиэтиленовых пакетов. Важно, чтобы они были прочными и не пропускали воду.
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Распределите по пакетам вещи, как вы это делаете обычно. Черные вещи положите в один мешочек, белые во второй, цветные вещи можно оставить так и просто бросить в барабан.
Положите в пакеты нужные моющие средства, которые подходят данному виду ткани, налейте чуть воды, взболтайте и плотно завяжите. Бросьте пакеты в стиральную машинку, насыпьте в лоток тот порошок, который подходит для вещей, которые лежат в барабане. И запустите стирку.
Когда процесс закончится, вещи из пакетов прополоскайте чистой водой. Этот метод позволит сэкономить электричество и ускорит процесс стирки.
Источник: дзен-канал Technotion