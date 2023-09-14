Этот метод стирки белых вещей в пакете — просто восторг: бросаем прямо в машинку

Если стирки в вашем доме накопилось немного, и вы не хотите разделять ее на несколько процессов с цветным и белым бельем, запустите машинку со всеми вещами сразу!

Сделать это можно при помощи полиэтиленовых пакетов. Важно, чтобы они были прочными и не пропускали воду.