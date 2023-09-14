Доллар удивит россиян через 1 день: курс резко изменится — честные цифры до конца недели

В середине торговой недели 13 сентября доллар вновь взял курс на повышение, согласно последним данным, «американец» вырос до 96,23 рубля.

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Однако 15 сентября валюта США может поменять тенденцию. Все зависит от того, что скажут представители Центробанка РФ на очередном заседании по ключевой ставке в стране. Если ее повысят, то курс доллара должен упасть.

«При этом стоит ожидать, что и до, и после заседания российскую валюту ждет высокая волатильность. Как итог, мы ожидаем, что доллар будет торговаться в широком диапазоне 94–98 рублей за доллар до конца недели. Прогноз на 14 сентября – 95–97,5 рубля за доллар», — заявил финансовый аналитик Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций».

Источник: 1prime.ru