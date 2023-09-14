Избавляемся от рыжих подтеков в унитазе за один смыв: залил — и порядок

Рыжие подтеки на унитазе, которые образовываются вновь и вновь, невозможно решить простой чисткой чаши.

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Проблема кроется внутри бачка, если вы откроете его, вы сами убедитесь своими глазами. Наверняка, тут все стенки будут ржавыми. Поэтому рыжина отсюда будет подтекать бесконечно, если не убрать ее.

Для этого нужно приобрести в магазине хозтоваров и бытовой химии средство от ржавчины, залить его в воду бачка и оставить на ночь, не смывая.

Утром стенки бачка почистить щеточкой и сделать смыв - полоски на унитазе больше не будут появляться.

Источник: Telegram-канал «Горничная»