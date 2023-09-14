Что бабушки добавляют в фарш, чтобы котлеты получились сочные и пышные: ахнули, когда попробовали – вкуснее еще не ели

Без котлет семейное меню не обходится, и хозяйки могут долгое время пребывать в поисках идеального рецепта фарша. Ведь часто выходит так, что после жарки котлеты становятся жесткими, сухими. Чтобы этого не произошло, бабушки советуют добавлять один особенный ингредиент.

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Вкуснее и пышнее котлеты становятся от манной крупы. В результате блюдо после жарки радует своим вкусом.

При приготовлении фарша манную крупу вносят в небольшом количестве. И обязательно дают мясному изделию настояться 10-15 минут перед жаркой. А если манки под рукой не оказалось, идеально подойдут и овсяные хлопья, измельченные предварительно в блендере.

По материалам сайта Pensnews