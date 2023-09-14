Бархатцы закопали на грядках осенью - это чудо-подкормка: результаты следующим летом поразили даже бывалых садоводов

Перед уходом на зимовку дачники тщательно подготавливают огород к холодам. И стараются убирать всю растительность с корнем. Между тем, агроном Анастасия Коврижных рекомендует оставлять бархатцы на участке. Более того, лучшим решением будет закопать ботву в грядки.

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Дело в том, что эти осенние цветы считаются природным антисептиком. Он помогает очищать грядки, на которых растет. И если внести его в качестве удобрения в почву, то избавляет от паразитов и вредителей, таких как нематоды, луковая и морковная муха. Погружать цветы нужно на 15-20 см в глубину.

Поэтому бывалые садоводы стараются не выкидывать бархатцы, радуясь следующим летом чистой и разрыхленной почве.

По материалам сайта Belnovosti