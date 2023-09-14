Может сдать позиции: какой отметки достигнет валюта к 15 сентября

Отечественная валюта в первой декаде сентября набирает силу, ослабляя доллар до небывалых в этом месяце показателей. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объясняет это фундаментальными факторами. И считает, что валюта продолжит сдавать позиции к 15 сентября.

«Доллар может сдать позиции до 92 рублей к середине сентября. Скорее всего, мы наблюдаем сейчас естественную стабилизацию курса. Власти не удерживают рубль, валютные интервенции Центробанк давно не проводит, меры по ужесточению валютного контроля вроде бы обсуждаются, но не слишком активно», - высказался Антонов.

Один из факторов – грядущее заседание Центробанка РФ. Антонов считает, что ключевая ставка либо будет повышена, либо останется без изменений.

По материалам сайта 1prime