Когда высаживать тюльпаны осенью: если все сделать правильно, будут цвести пышным цветом весной

Осенью многие садоводы озадачиваются вопросом, когда высаживать тюльпаны. Дело в том, что морозы могут повредить луковицу, и цветы погибнут. При этом, важно не только не опоздать с высадкой, но и не поторопиться.

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Поэтому наиболее благоприятным периодом высадки тюльпанов считается время со второй декады сентября до конца октября. В зависимости от регионального климата, процесс можно отложить на самый конец, а вот в средней полосе России лучше сажать в сентябре.

Важно ориентироваться во времени, которое остается до появления заморозков. Для нормального укоренения луковиц требуется в среднем 3-4 недели, а температура грунта должна составлять около +7 градусов Цельсия.

По материалам сайта Izvmor