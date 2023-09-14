Как правильно подготовить теплицу к зимовке: в следующем сезоне будет изобильнее оазиса

Каждый садовод знает, что правильная и тщательная подготовка участка к зиме – это залог успешного следующего сезона. Без внимания не должен остаться ни единый уголок огорода, если на него еще есть планы будущим летом. И теплица – не исключение.

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Важно уделить внимание теплице, чтобы собирать в ней небывалые урожаи. Истощенную после лета почву надо подготовить, восполнить микроэлементами и подкормить.

Все остатки растительности из земли надо убрать, сорнякам дать бой. Пока тепло, оросить почву биопрепаратами, чтобы оздоровить землю. Важно не оставлять двери и форточки открытыми, низкие температуры не дадут полезным бактериям выжить.

Затем грядки обрабатывают перегноем или компостом, вносят 40-60 гр суперфосфата, 25-30 гр сульфата калия на квадратный метр земли, перекапывают лопатой.

Оздоровить почву помогут сидераты – горчица, бобовые, фацелии, поэтому можно смело засеять грядки.

Если в теплице установлена поливная система, ее также следует подготовить к зимовке. Рекомендуется очистить от отложений 0,6%-ной азотной, ортофосфорной или хлорной кислотой, после чего тщательно промыть чистой водой и просушить.

Сам каркас тщательно промыть снаружи чистой водой, изнутри дегтярным или хозяйственным мылом, ржавчину с металла убрать 9%-ным уксусом. Если есть деревянные детали, побелить гашеной известью. Если зимы многоснежные, нужно дополнительно укрепить теплицу подпорками.

По материалам сайта Izvmor